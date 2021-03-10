Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

10.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 437 bin 669 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 521 bin 859 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 120 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1358 lira 72 kuruş, satış fiyatı 1279 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 218 milyon 46 bin 708 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 217 milyon 138 bin 847 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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