Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

09.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1296 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1296 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 521 bin 859 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 259 bin 231 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1296 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 481 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1335 lira 13 kuruş, satış fiyatı 1257 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 223 milyon 720 bin 142 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 224 milyon 194 bin 168 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:16:32. #1.14#
title