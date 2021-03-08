Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

08.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1297 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1297 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 259 bin 231 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 54 bin 215 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1297 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 269 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1336 lira 11 kuruş, satış fiyatı 1258 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 193 milyon 126 bin 196 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 631 bin 236 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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