Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

07.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1294 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1294 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 54 bin 215 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 849 bin 430 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1294 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 126 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1333 lira 71 kuruş, satış fiyatı 1256 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 90 bin 575 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 188 milyon 413 bin 369 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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