Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

06.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1295 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1295 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 849 bin 430 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 691 bin 731 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1295 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 976 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1334 lira 3 kuruş, satış fiyatı 1256 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 197 milyon 948 bin 39 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 196 milyon 174 bin 963 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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