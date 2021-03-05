Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1272 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1272 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 691 bin 731 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 5 bin 625 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1272 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 687 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1311 lira 16 kuruş, satış fiyatı 1234 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 214 milyon 118 bin 372 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 328 bin 466 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay