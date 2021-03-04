Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1273 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1273 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 5 bin 625 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 98 bin 975 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1273 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 136 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1311 lira 44 kuruş, satış fiyatı 1235 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 220 milyon 515 bin 649 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 217 milyon 750 bin 121 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu