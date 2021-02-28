Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

28.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1275 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1275 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 766 bin 774 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 802 bin 187 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1275 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 936 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1314 lira 1 kuruş, satış fiyatı 1237 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 181 milyon 949 bin 206 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 180 milyon 845 bin 239 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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