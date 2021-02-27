Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1247 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1247 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 802 bin 187 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 115 bin 648 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1247 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 229 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1284 lira 96 kuruş, satış fiyatı 1210 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 206 milyon 261 bin 524 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 206 milyon 753 bin 89 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay