Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1242 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1242 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 990 bin 648 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 830 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1242 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 402 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1279 lira 76 kuruş, satış fiyatı 1205 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 220 milyon 860 bin 916 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 221 milyon 331 bin 408 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow