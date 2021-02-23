Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

23.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:16
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1212 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1212 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 800 bin 859 lira oldu. Bu rakam pazar günü 31 milyon 680 bin 227 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1212 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 941 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1248 lira 82 kuruş, satış fiyatı 1176 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 230 milyon 935 bin 278 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 234 milyon 590 bin 612 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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