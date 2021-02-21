Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

21.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:04
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1214 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1214 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 332 bin 786 lira oldu. Bu rakam cuma günü 11 milyon 236 bin 138 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1214 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 390 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1250 lira 88 kuruş, satış fiyatı 1178 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 249 milyon 786 bin 17 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 247 milyon 288 bin 338 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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