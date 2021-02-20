Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

20.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1218 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1218 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 236 bin 138 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 40 milyon 30 bin 841 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1218 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 9 milyon 211 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1254 lira 75 kuruş, satış fiyatı 1181 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 264 milyon 879 bin 887 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 264 milyon 719 bin 81 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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