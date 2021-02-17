Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

17.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:20
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1216 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1216 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 35 bin 906 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 196 bin 638 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1216 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 318 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1252 lira 63 kuruş, satış fiyatı 1179 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 244 milyon 308 bin 109 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 255 milyon 638 bin 187 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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