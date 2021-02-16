Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

16.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:15
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1224 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1224 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 196 bin 638 lira oldu. Bu rakam pazar günü 33 milyon 374 bin 574 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1224 lira 81 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 392 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1261 lira 55 kuruş, satış fiyatı 1188 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 231 milyon 938 bin 828 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 234 milyon 588 bin 257metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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