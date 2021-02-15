Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

15.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1217 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1217 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 33 milyon 374 bin 574 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 36 milyon 262 bin 885 lirayla rekor kırmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1217 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 27 milyon 389 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1254 lira 28 kuruş, satış fiyatı 1181 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 230 milyon 622 bin 895 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 204 milyon 962 bin 527 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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