Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

13.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1229 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1229 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 189 bin 843 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 2 milyon 466 bin 385 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1229 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 206 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1266 lira 77 kuruş, satış fiyatı 1192 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 203 milyon 86 bin 828 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 202 milyon 70 bin 967 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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