Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

12.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1232 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1232 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 466 bin 385 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 488 bin 645 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1232 lira 56 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 4 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1269 lira 54 kuruş, satış fiyatı 1195 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 169 milyon 838 bin 820 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 172 milyon 447 bin 444 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Alişan Beren Saat Özcan Deniz Meryem Uzerli
Spor Ömer Ali Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:14:33. #1.16#
title