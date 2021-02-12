Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1232 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1232 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 466 bin 385 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 488 bin 645 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1232 lira 56 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 4 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1269 lira 54 kuruş, satış fiyatı 1195 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 169 milyon 838 bin 820 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 172 milyon 447 bin 444 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer