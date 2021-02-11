Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1233 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1233 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 488 bin 645 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 17 bin 261 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1233 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 830 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1270 lira 7 kuruş, satış fiyatı 1196 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 177 milyon 463 bin 614 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 179 milyon 209 bin 483 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya