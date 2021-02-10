Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

10.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:38
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1228 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1228 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 17 bin 261 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 2 milyon 934 bin 278 lira liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1228 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 642 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1265 lira 18 kuruş, satış fiyatı 1191 lira 48 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 169 milyon 761 bin 798 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 170 milyon 349 bin 944 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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