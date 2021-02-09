Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

09.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:23
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1224 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1224 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 921 bin 778 lira oldu. Bu rakam pazar günü 1 milyon 830 bin 594 lira liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1224 lira 23 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 401 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1260 lira 96 kuruş, satış fiyatı 1187 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 177 milyon 583 bin 388 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 177 milyon 966 bin 316 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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