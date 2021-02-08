Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

08.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:00
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1224 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1224 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 830 bin 594 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 600 bin 86 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1224 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 119 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1261 lira 34 kuruş, satış fiyatı 1187 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 171 milyon 330 bin 677 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 171 milyon 488 bin 892 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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