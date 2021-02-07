Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

07.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1231 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1231 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 600 bin 86 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 131 bin 988 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1231 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 119 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1268 lira 87 kuruş, satış fiyatı 1194 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 188 milyon 43 bin 968 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 187 milyon 281 bin metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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