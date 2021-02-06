Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

06.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1244 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1244 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 131 bin 988 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 87 bin 127 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1244 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 307 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1281 lira 55 kuruş, satış fiyatı 1206 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 211 milyon 417 bin 340 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 430 bin 479 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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