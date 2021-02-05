Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1243 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1243 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 87 bin 127 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 299 bin 457 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1243 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 482 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 429 bin 564 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 106 bin 956 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer