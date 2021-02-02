Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

02.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:16
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1263 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1263 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 714 bin 391 lira oldu. Bu rakam pazar günü 1 milyon 665 bin 433 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1263 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 948 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1301 lira 38 kuruş, satış fiyatı da 1225 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 212 milyon 799 bin 306 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 212 milyon 864 bin 333 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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