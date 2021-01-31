Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

31.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:34
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1275 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1275 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 174 bin 925 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 845 bin 12 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1275 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 710 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1313 lira 84 kuruş, satış fiyatı da 1237 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 229 milyon 32 bin 26 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 228 milyon 693 bin 120 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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