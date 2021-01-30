Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1281 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1281 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 845 bin 12 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 553 bin 448 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1281 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1320 lira 5 kuruş, satış fiyatı da 1243 lira 15 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 247 milyon 172 bin 941 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 245 milyon 971 bin 669 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel