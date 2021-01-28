Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1293 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1293 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 309 bin 282 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 303 bin 193 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1293 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 843 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1332 lira 69 kuruş, satış fiyatı da 1255 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 246 milyon 541 bin 374 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 246 milyon 623 bin 986 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu