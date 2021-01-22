Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:17
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1305 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1305 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 236 bin 798 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 834 bin 690 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1305 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 483 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1344 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 1266 lira 11 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 262 milyon 714 bin 891 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 264 milyon 37 bin 649 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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