Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

20.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 953 bin 634 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 831 bin 593 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 984 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 279 milyon 507 bin 572 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 279 milyon 467 bin 921 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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