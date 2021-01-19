Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

19.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1307 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1307 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 831 bin 593 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 60 bin 735 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1307 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 913 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1346 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 1268 lira 17 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 273 milyon 306 bin 235 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 274 milyon 165 bin 737 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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