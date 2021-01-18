Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1300 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1300 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 60 bin 735 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 145 bin 921 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1300 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 352 bin metreküp olarak tespit edildi.

???????Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1339 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 1261 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 234 milyon 950 bin 212 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 235 milyon 394 bin 851 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel