Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

17.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1297 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1297 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 145 bin 921 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 190 bin 873 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1336 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 1258 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1297 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 190 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 225 milyon 746 bin 528 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 223 milyon 805 bin 248 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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