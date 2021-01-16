Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

16.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:15
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1304 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1304 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 190 bin 873 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 160 bin 912 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1343 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 1265 lira 3 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1304 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 959 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 239 milyon 974 bin 193 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 7 bin 438 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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