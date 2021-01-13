Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

13.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:22
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1307 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1307 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 523 bin 993 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 452 bin 153 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1347 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1268 lira 73 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1307 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 671 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 189 bin 630 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 644 bin 751 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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