Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1279 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1279 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 515 bin 145 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 2 milyon 793 bin 42 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1318 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise 1241 lira 34 olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1279 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 972 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 183 milyon 972 bin 242 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 183 milyon 1440 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu