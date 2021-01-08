Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1292 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1292 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 793 bin 42 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 257 bin 771 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1330 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 1253 lira 27 olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1292 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 164 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 563 bin 151 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 155 bin 777 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya