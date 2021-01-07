Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

07.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:22
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1308 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1308 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 257 bin 771 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 371 bin 359 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1348 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 1266 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1308 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 254 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 201 milyon 377 bin 3 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 201 milyon 35 bin 878 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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