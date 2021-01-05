Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

05.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 963 bin 83 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 822 bin 457 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 1285 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1324 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 506 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 890 bin 794 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 194 milyon 368 bin 723 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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