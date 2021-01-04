Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

04.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1328 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1328 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 822 bin 457 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 343 bin 422 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1367 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 1288 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1328 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 622 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 183 milyon 823 bin 602 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 183 milyon 488 bin 591 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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