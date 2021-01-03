Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

03.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:38
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1318 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1318 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 343 bin 422 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 517 bin 508 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1357 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 1278 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1318 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 532 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 375 bin 109 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 175 milyon 862 bin 244 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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