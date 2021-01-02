Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

02.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1322 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1322 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 517 bin 508 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 238 bin 976 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1362 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 1283 lira 19 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1322 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 911 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 907 bin 827 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 171 milyon 157 bin 284 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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