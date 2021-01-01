Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

01.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:50
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1254 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1254 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 238 bin 976 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 6 milyon 651 bin 822 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1292 lira, satış fiyatı ise 1216 lira 74 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1254 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 971 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 178 milyon 64 bin 481 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 177 milyon 770 bin 387 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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