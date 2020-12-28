Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

28.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:11
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1280 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1280 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 233 bin 36 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 139 bin 383 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1319 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 1242 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1280 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 85 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 175 milyon 230 bin 748 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 176 milyon 192 bin 117 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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