Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1283 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1283 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 139 bin 383 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 858 bin 611 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1283 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 994 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1321 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1244 lira 51 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 185 milyon 413 bin 837 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 632 bin 949 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay