Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

16.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1325 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1325 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 239 bin 256 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 828 bin 166 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1325 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 447 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1365 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 1285 lira 80 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 200 milyon 174 bin 306 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 201 milyon 326 bin 210 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

İlgili Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız
Spor Okan Buruk Fatih Terim Serdar Aziz Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:19:16. #1.14#
title