Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

11.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:07
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 457 bin 220 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 721 bin 229 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 376 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 28 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 214 milyon 902 bin 982 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 561 bin 677 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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