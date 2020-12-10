Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

10.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:20
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 721 bin 229 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 816 bin 178 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1320 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 816 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 46 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 211 milyon 171 bin 107 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 209 milyon 368 bin 164 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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