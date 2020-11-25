Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

25.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:32
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1320 lira 49 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 922 bin 621 lira oldu. Bu tutar pazartesi günü 3 milyon 870 bin 641 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1320 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 489 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1360 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 88 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 216 milyon 653 bin 575 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 214 milyon 225 bin 211 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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